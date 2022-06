Ucrânia acusa a Rússia de retirar toneladas de cereais do país

Ucrânia

O representante da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, não gostou das acusações de Charles Michel quanto à responsabilidade russa na crise alimentar mundial. Pela primeira vez desde o início da guerra, o embaixador da Rússia na ONU abandonou uma reunião do Conselho de Segurança.

O bloqueio à exportação de cereais tem sido um dos temas centrais da invasão russa da Ucrânia. O presidente do Conselho Europeu já acusou a Rússia de desencadear uma crise alimentar global. Estima-se que a Ucrânia tenha hoje entre 22 a 25 milhões de toneladas de cereais retidos no país.

O representante da União Europeia, Charles Michel, acusou a Rússia de ser a única responsável pela crise alimentar mundial, por utilizar cereais ucranianos como uma arma de guerra: a Rússia tem bloqueado os portos ucranianos através dos quais os grãos eram exportados, tem atingido infra-estruturas de armazenamento e transporte ferroviário de cereais, e tem desviado para o seu território ou para venda a terceiros trigo e outros grãos armazenados na Ucrânia. Dados denunciados pelas autoridades ucranianas e por representantes das Nações Unidas.

Perante as acusações, Vassily Nebenzia levantou-se e saiu da sala. Em resposta, o presidente do Conselho Europeu afirmou que o embaixador da Rússia na ONU "pode sair da sala, talvez seja mais fácil não ouvir a verdade".

O representante permanente da Ucrânia na ONU, Sergei Kyslytsia, comentou o momento pouco diplomático, afirmando que "o enviado de Putin nunca esteve tão nervoso", reagiu o representante da Ucrânia.

Mais tarde, o representante russo explicou que "não podia ficar" na reunião perante o que estava a ser dito por Charles Michel, que o embaixador russo acusou de estar a "mentir". "Charles Michel veio aqui propagar mentiras", acusou o responsável de Moscovo.

Num discurso perante os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU, Charles Michel dirigiu-se para o embaixador russo, que tinha negado todas as acusações que têm sido lançadas sobre a Rússia, à semelhança do que tem feito desde o primeiro dia da invasão. A existência de uma guerra, a destruição de cidades inteiras, o bombardeamento de bairros de habitação, a morte de milhares de civis, as violações de mulheres, crianças e homens ucranianos por parte dos soldados russos, o roubo e o saque da propriedade dos civis ucranianos, a utilização dos cereais ucranianos como arma de guerra - tudo tem sido negado pelo embaixador russo, e voltou a ser negado esta segunda-feira.

