Rússia diz-se pronta garantir as exportações dos cerais ucranianos

A Rússia diz que está pronta para garantir as exportações dos cerais ucranianos em cooperação com a Turquia. AP - Burhan Ozbilici

Texto por: RFI 2 min

A Rússia diz que está pronta para garantir as exportações dos cerais ucranianos em cooperação com a Turquia. Actualmente as colheitas estão bloqueadas nos portos ucranianos do Mar Negro.