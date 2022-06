Ucrânia admite retirada de Severodonetsk

Ucrânia

As autoridades ucranianas anunciaram esta quarta-feira, 8 de Junho, que estão a equacionar a retirada de Severodonetsk, cidade estratégica no leste da Ucrânia, amplamente controlada pelas forças russas.

Em entrevista a um canal de televisão ucraniano, o governador de Lugansk, Sergii Gaidai, começou por garantir que ninguém iria entregar Severodonetsk às forças russas, para depois admitir que essa possibilidade está a ser equacionada.

“Provavelmente vai ser precisa uma retirada”, declarou Sergii Gaidai.

Há várias semanas que os ucranianos tentam resistir ao avanço das forças russas, no entanto a cidade está agora parcialmente controlada por Moscovo.

As imagens de satélite mostram o grau de destruição causado pela ofensiva, numa altura em que a Rússia garante que controla 97% de Lugansk e que as forças ucranianas no Donbass sofrem perdas significativas de mão de obra, armas e equipamentos militares.

Severodonetsk representa um ponto estratégico no leste da Ucrânia, permitindo à Rússia o controlo de toda a região oriental do país.

Esta quarta-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu que a situação é difícil, mas prometeu recuperar as regiões ocupadas pelas tropas russas.

