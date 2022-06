Varíola dos macacos. Alemanha avança com vacinação para maiores de 18 anos

Varíola dos macacos/Alemanha

O vírus da varíola dos macacos continua a espalhar-se pelo mundo. Na Alemanha, o Comité Permanente de Vacinação deu luz verde à vacinação para maiores de 18 anos expostos ao vírus.

Na Alemanha, existe até ao momento a confirmação de 113 casos da varíola dos macacos. As autoridades já estão a tomar medidas de modo a não deixar que o vírus se alastre no país.

Todos os maiores de 18 anos expostos à varíola dos macacos ou com risco aumentado de infecção deverão tomar a vacina Imvanex, da Bavarian Nordic. O objectivo é travar as cadeias de contágio, segundo avança a Reuters.

O medicamento é aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, no entanto, já existem outros medicamentos no mercado que, segundo os especialistas, também são eficazes contra o vírus.

Segundo a imprensa alemã, as autoridades falam na possibilidade da toma de duas doses da vacina, intervaladas por um período de 28 dias.

Os homens e os trabalhadores de laboratórios de doenças infecciosas são os dois grupos que apresentam o maior risco de contrair a doença, contudo já existem também mulheres infectadas. O contágio é feito por contacto próximo com uma pessoa infectada.

A Organização Mundial da Saúde, recorde-se, disse ontem que já foram registados mais de mil casos, em 27 países, e que já existe transmissão comunitária em algumas zonas do globo.

O director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também lamentou que só se tenha dado a devida atenção ao vírus quando este começou a afectar países ricos. Ao longo do ano, já tinham sido registados 1.400 casos suspeitos e 66 mortes em África.

