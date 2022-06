Guerra Rússia/Ucrânia

Zelensky: destino do Donbass decidido na “batalha de Severodonetsk”

Volodymy Zelensky, Presidente ucraniano. © UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Texto por: RFI 2 min

Ao 106º dia da invasão russa à Ucrânia, os combates continuam concentrados sobretudo, em Severodonetsk, cidadade estratégica no leste do país. De acordo com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o destino da região do Donbass “está a ser decidido” na “batalha de Severodonetsk”.