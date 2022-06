Donald Trump acusado de "tentativa de golpe"

EUA

A primeira audiência pública da Comissão de Inquérito do Congresso dos Estados Unidos, que investiga o ataque contra o Capitólio de seis de 6 de Janeiro do ano passado, teve lugar esta quinta-feira.

A Comissão Parlamentar que está a investigar o ataque ao Capitólio disse, esta quinta-feira, que a agressão não foi um momento espontâneo, mas uma “tentativa de golpe”, reconhecendo o papel do ex- Presidente Donald Trump durante o assalto.

Com recurso a vários testemunhos e imagens inéditas do momento do violento assalto, os eleitos tentaram provar a existência de uma campanha deliberada, para impedir os resultados das eleições presidenciais de 2020, na qual Donald Trump teve um papel preponderante.

De acordo com o representante democrata Bennie Thompson, que preside à Comissão de Inquérito, o assalto ao Capitólio não foi um acidente mas sim "o culminar de uma tentativa de golpe" do ex- Presidente com vista a impedir os resultados eleitorais e permanecer no poder.

Já a vice-presidente do painel e congressista do partido republicano Liz Cheney, que conduziu grande parte da audiência, acusou Donald Trump de convocar “uma multidão violenta”.

Num dos vídeos é possível ver membros dos “Oath Keepers” e dos “Proud Boys”, grupos de extrema-direita, a prepararem-se para entrar no Capitólio. O documentarista Nick Quested, que seguiu os 'Proud Boys' durante o ataque, disse que ficou chocado com a "raiva" que viu entre os membros do grupo. A testemunhar esteve também Caroline Edwards, agente das forças policiais do Capitólio, que ficou ferida com gravidade durante o assalto.

No último ano, a comissão parlamentar, constituída por sete democratas e dois republicanos, ouviu mais de 1.000 testemunhas, incluindo dois filhos do ex-Presidente, e analisou 140.000 documentos para analisar o papel de Donald Trump no assalto ao Capitólio.

O Presidente Joe Biden referiu que esta sessão permitiu a muitos americanos “ver pela primeira vez muitos detalhes” do assalto, enquanto Donald Trump elogiou a invasão do Capitólio, referindo que “não foi apenas um protesto, foi um dos maiores movimentos da história do nosso país para tornar a América grandiosa novamente”.

A 6 de Janeiro de 2021, milhares de apoiantes do ex-Presidente Donald Trump reuniram-se em Washington num comício para denunciar o resultado da eleição de 2020, um evento que abalou a democracia americana.

