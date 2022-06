Síria fecha Aeroporto Internacional de Damasco após ataque israelita

Ataque Israelita/Damasco

Moscou ne mâche pas ses mots après un bombardement attribué à Israël sur le sud de la capitale syrienne il y a 24 heures et dont une des cibles est l’aéroport de Damas où les vols sont suspendus.

A Síria suspendeu esta sexta-feira, 11 de Junho, todos os voos de e para o Aeroporto de Damasco, na sequência de um ataque aéreo levado a cabo por israelitas.

Publicidade Continuar a ler

O ataque aéreo israelita fez estragos na pista norte do Aeroporto Internacional de Damasco, na capital Síria. A Torre de Observação e vários edíficos adjacentes também ficaram danificados, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Este é o segundo ataque com mísseis em menos de uma semana.

"A pista de aterragem, a torre de controlo, armazéns e salas de recepção foram gravemente danificadas pelos bombardeamentos israelitas", explicou esta ONG síria.

De salientar que a pista norte era a única que se encontrava actualmente em funcionamento, uma vez que a pista sul já havia sido parcialmente destruída por ataques anteriores.

Segundo as autoridades sírias, os voos estão suspensos até novo aviso. Os trabalhos de reparação do aeroporto começaram hoje. O tráfego aéreo só será retomado quando estiveram garantidas todas as condições de segurança.

Ministro dos Negócios Estrangeiros sírio já conversou com o homólogo iraniano

A agência de notícias síria SANA dá conta de que o ataque deixou um ferido e provocou vários danos materiais. O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Fayçal Al Mokdad, já recebeu uma chamada do homólogo iraniano. Ambos condenaram o ataque, segundo a mesma fonte. O representante sírio garantiu que o país vai “defender-se por todos os meios legítimos” e que continuará a lutar contra o "terrorismo", de acordo com a mesma fonte.

Moscovo, sob a representação do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, já afirmou que "o bombardeamento israelita do território sírio é uma violação absolutamente inaceitável das normas internacionais".

De salientar que nos últimos anos Israel já lançou centenas de ataques contra o território sírio, justificando que se tratam de operações contra bases de mílicias iranianas, como é o caso do Hezbollah, grupo aliado do Presidente sírio, Bashar al-Assad.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro