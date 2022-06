Ucrânia: Joe Biden critica Volodymyr Zelensky

Guerra Ucrânia/Rússia

O Presidente americano, Joe Biden, disse esta sexta-feira que o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, não “quis ouvir” os avisos dos EUA sobre a invasão russa.

Num evento público que teve lugar ontem, em Los Angeles, Joe Biden falou sobre a guerra na Ucrânia. O Presidente americano disse que o chefe de Estado ucraniano “não quis ouvir” as informações dos serviços secretos norte-americanos, que davam conta de que a Rússia se preparava para invadir a Ucrânia.

Joe Biden disse ainda que “muita gente pensava que estava a exagerar” quando os EUA revelaram que existiam relatórios que davam conta de que Putin pretendia “invadir, para além das suas fronteiras”.

Entretanto, já se passaram 108 dias desde o início da invasão russa à Ucrânia. A Presidente da comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, chegou hoje a Kiev para discutir com o Presidente ucraniano a adesão da Ucrânia à UE.

Ursula von Der Leyen em Kiev. © Twitter Ursula von Der Leyen

Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, também pediu ontem, durante a Cimeira da Democracia, em Copenhaga, aos 27 Estados-membros da União Europeia para concederem à Ucrânia o estatuto de candidata ao bloco comunitário.

Emmanuel Macron também visitará, no início da próxima semana, a Roménia e a Moldávia. A visita do Presidente francês está a ser aguardada com expectativa. Paris, recorde-se, já se mostrou disponível para ajudar a resolver a crise em torno dos cereais, que continuam retidos no Porto de Odessa.

Combates no terreno continuam

No sul e leste da Ucrânia, continuam os intensos combates entre russos e ucranianos. As forças ucranianas disseram ontem que bombardearam posições russas ao sul de Kherson. Zelensky defende que “a Rússia quer destruir todas as cidades do Donbass”.

O epicentro da guerra continua a ser Severodonetsk, cidade estratégica no leste do país. Os combates concentram-se agora na zona industrial e nos arredores da cidade, principalmente perto da fábrica química Azot, onde se encontram várias pessoas barricadas. Zelensky já disse mesmo que esta cidade é decisiva para o "destino da região do Donbass".

O Presidente ucraniano também revelou hoje que a Ucrânia já perdeu 10 mil soldados em combate desde o início da guerra.

Rússia promete resposta a reforço da NATO na Polónia

Nove países europeus (Estónia, Bulgária, Lituânia, Letónia, Polónia, República Checa, Roménia e Eslováquia) reivindicaram ontem um reforço da NATO no flanco leste da Europa.

Moscovo já disse, este sábado, que iria responder de forma "proporcional" ao reforço das forças da NATO na Polónia, de acordo com a agência russa Interfax.

"A resposta, como sempre, será proporcional e adequada, com vista a neutralizar potenciais ameaças à segurança da Federação Russa", disse Oleg Tyapkin, representante russo.

