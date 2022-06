Imigração

Primeiro voo de repatriamento de migrantes ilegais para o Ruanda parte amanhã do Reino Unido

O Reino Unido está a ter dificuldades em enviar o primeiro voo com imigrantes ilegais de volta para o Congo. © Reuters / Luke Mac Gregor

Texto por: Bruno Manteigas

O sucesso do primeiro voo de refugiados do Reino Unido para o Ruanda marcado para amanhã está em risco. Do número inicial de 37 pessoas, só restam 10, indicou hoje a organização humanitária Care4Calais. A medida ainda vai ser contestada esta tarde nos tribunais e poderá ser cancelada de todo.