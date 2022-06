Ucrânia

Batalha por Severodonetsk "uma das mais violentas na Europa”

RFI

As tropas russas expulsaram o exército ucraniano do centro de Severodonetsk, mas as autoridades asseguram que a cidade não foi “totalmente” capturada. O Presidente Volodymyr Zelensky disse que o custo humano da batalha por Severodonetsk é "aterrador" e será lembrada como uma das mais violentas de sempre na Europa.