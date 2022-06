Rússia anuncia corredor humanitário em Severodonetsk

Ucrânia

A Rússia anunciou a abertura de um corredor humanitário esta quarta-feira,15 de Junho, para os civis retidos no complexo químico de Azot, em Severodonetsk, e que serão evacuados para uma localidade sob controle russo.

As autoridades russas anunciaram a abertura de um corredor humanitário para permitir a retirada de civis que se encontram no complexo químico de Azot, em Severodonetsk.

O Ministério da russo da Defesa informou que o corredor humanitário estará aberto amanhã entre as 5 e as 17 horas, garantindo a evacuação de todos os civis que serão levados para uma localidade sob controle russo.

O Ministério russo da Defesa instou as forças ucranianas a aceitarem a proposta e a acabarem com a resistência em Azot. De acordo com as autoridades ucranianas locais, mais de 500 pessoas estão actualmente refugiadas no complexo químico de Azot em Severodonetsk, cidade fustigada pelos bombardeamentos russos.

Esta terça-feira, as autoridades ucranianas denunciaram que as forças russas destruíram todas as pontes de Severodonetsk, na província de Lugansk, embora tenham assegurado que a cidade ainda não foi “totalmente” capturada pelo exército russo.

O presidente do Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, pediu hoje em Viena que a actual agressão russa contra o seu país, em particular no lado leste da Ucrânia, seja reconhecida internacionalmente como um "genocídio".

Na habitual declaração ao país, transmitida ontem na plataforma Telegrama, o Presidente ucraniano disse que o custo humano da batalha por Severodonetsk é "aterrador" e será lembrada como uma das mais violentas de sempre na Europa.

Volodymyr Zelensky diz que a frente de guerra é de mais de 2.500 quilómetros, mas deixou a garantia de que a vitória será da Ucrânia.

