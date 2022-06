Espaço aéreo suíço reabriu depois de avaria

#Suíça

O espaço aéreo da Suíça reabriu, na manhã desta quarta-feira, depois de ter ficado fechado durante mais de duas horas por causa de uma avaria informática. O anúncio foi feito em comunicado, hoje, 15 de Junho, pela empresa de controlo aéreo Skyguide, mas não foram adiantadas explicações.

Ao fim de mais de duas horas de avaria, o espaço aéreo da Suíça reabriu. "O problema técnico da Skyguide foi resolvido e o encerramento do espaço aéreo terminou às 08H30 [hora local]", indicou a empresa no Twitter. "O espaço aéreo suíço foi reaberto e os voos foram retomados nos aeroportos de Genebra e Zurique", acrescentou a Skyguide.

Ao início da manhã, a empresa comunicava que "uma avaria técnica ocorreu no Skyguide, o serviço suíço de controlo do tráfego aéreo nas primeiras horas da manhã, razão pela qual o espaço aéreo suíço foi fechado ao tráfego por razões de segurança".

A Skyguide não deu qualquer explicação sobre as causas da avaria, indicando apenas que "lamenta o incidente e as suas consequências para os seus clientes, parceiros e passageiros dos aeroportos de Genebra e Zurique".

O aeroporto internacional de Genebra-Cointrin tinha informado, no Twitter, que "todas as descolagens e aterragens no aeroporto de Genebra estavam suspensas até às 11H [hora local]". Porém, as operações começaram a retomar lentamente a partir das 8H30. "Pedimos aos passageiros para verificarem junto da sua companhia aérea se o seu voo se mantém", indicava o mesmo tweet.

De acordo com a agência de comunicação ATS-Keystone, os voos internacionais com destino para a Suíça tinham sido desviados, nomeadamente, para o aeroporto de Milão. Zurique é o primeiro aeroporto da Suíça e cerca de 10,2 milhões de passageiros passaram por ele em 2021. Um total de 5,9 milhões de pessoas usaram o aeroporto de Genebra no ano passado. Estes números são inferiores aos registados antes da pandemia de coronavírus, devido às restrições sanitárias que ainda vigoram.

