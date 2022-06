Emmanuel Macron: “A crise alimentar é uma consequência directa da guerra levada a cabo pela Rússia”

Ucrânia/União Europeia

O Presidente francês, Emmanuel Macron, juntamente com Olaf Scholz, chanceler alemão, Mario Draghi, primeiro-ministro italiano, e Klaus Iohannis, Presidente da Roménia, querem que seja concedido à Ucrânia o estatuto de candidato oficial “imediato” à adesão à União Europeia.

Publicidade Continuar a ler

Volodymyr Zelensky, em conferência de imprensa com os quatro líderes europeus em Kiev, aproveitou a ocasião para acusar a Rússia de espalhar o medo pela Ucrânia e pela Europa, sublinhando ainda que o processo de entrada na União Europeia colocará a Ucrânia numa posição mais forte.

O Presidente francês Emmanuel Macron garantiu que a França está do lado da Ucrânia e explicou quais foram os assuntos abordados com o Presidente ucraniano: “É claramente em território ucraniano que se joga a segurança do continente europeu. A Europa está ao vosso lado e vai continuar a apoiar-vos até à vitória que terá o rosto do regresso da paz numa Ucrânia livre e independente. Abordámos com o Presidente Zelensky, as necessidades no domínio humanitário, económico e militar. A França estará sempre disponível. Já mobilizámos 2 mil milhões de euros de ajuda humanitária e económica, e vamos continuar. Bem como vamos continuar a fornecer material militar, nomeadamente os canhões Caesar que permitem aos soldados ucranianos defender-se perante as ofensivas das forças armadas russas em território ucraniano. Para além dos 12 canhões, vou acrescentar mais seis. O segundo assunto que abordámos, foi o da segurança alimentar. A crise alimentar que atravessamos é uma consequência directa da guerra levada a cabo pela Rússia, não há outra explicação. Aliás lembro que as sanções que tomámos contra a Rússia não tocam nos produtos agrícolas russos. Apelamos à Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a partir de Kiev, a aceitar que as Nações Unidas organizem a exportação dos cereais, o que necessita levantar-se o bloqueio dos portos ucranianos pela marinha russa e dar toda a segurança à Ucrânia para que os cereais possam sair do país”.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, juntamente com Olaf Scholz, chanceler alemão, Mario Draghi, primeiro-ministro italiano, e Klaus Iohannis, Presidente da Roménia, viajaram para Kiev pela primeira vez desde o início do conflito. Os quatro líderes europeus levaram uma mensagem de apoio, uma mensagem de unidade europeia ao povo ucraniano.

De notar ainda que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, "aceitou um convite" da Alemanha para participar na próxima cimeira do G7, no final de Junho, na Baviera.

Emmanuel Macron, Presidente francês 16-06-2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro