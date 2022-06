Líderes europeus encontram-se com Volodymyr Zelensky para encontrar soluções

Ucrânia/União Europeia

O presidente francês, Emmanuel Macron, chegou a Kiev, a capital ucraniana, juntamente com Olaf Scholz, chanceler alemão, Mario Draghi, primeiro-ministro italiano, e Klaus Iohannis, Presidente da Roménia. Desde a chegada, os quatro políticos já visitaram a cidade de Irpin, cidade nos arredores de Kiev.

Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi, e Klaus Iohannis, já se encontram com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

No entanto na visita à cidade de Irpin, Emmanuel Macron, o Presidente francês, afirmou que a França sempre estará ao lado da Ucrânia, e mostrou-se emocionado perante os prédios e as habitações destruídas pelos bombardeamentos:

“Foi aqui que os ucranianos travaram as forças armadas russas que se dirigiam para Kiev. O heroísmo dos militares, mas também da população ucraniana. Temos também aqui o estigma da barbárie. Foram perpetrados massacres e vimos as primeiras marcas do que são crimes de guerra. Continuamos a colaborar intensamente sobre este tema. E também damos um apoio político, é por isso que vimos aqui, nós os quatro, para poder ter uma conversa com o Presidente Zelensky para falarmos dos próximos passos. A França está ao lado da Ucrânia desde o primeiro dia. E o próprio Presidente Zelensky sempre quis continuar a falar com o Presidente Putin. Hoje a Ucrânia tem de ser capaz de resistir e vencer”.

Emmanuel Macron, Presidente francês 16-06-2022

A Rússia já reagiu à visita dos quatro homens políticos europeus. O ex-presidente da Rússia e actual vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, menosprezou a visita dos líderes da França, da Alemanha e da Itália à capital ucraniana: “Os fãs europeus de rãs, salsichas de fígado e esparguete adoram visitar Kiev. Sem qualquer utilidade. Isto não aproximará a Ucrânia da paz”, concluiu nas redes sociais.

No terreno, quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas na sequência de um ataque aéreo russo à cidade de Sumy, no norte da Ucrânia.

Crónica de Marco Martins 16-06-2022

Na visita à cidade de Irpin, Emmanuel Macron, o Presidente francês, afirmou que a França sempre estará ao lado da Ucrânia. © AP - Ludovic Marin

