Mais de 100 milhões de deslocados no mundo

#Refugiados

Em Maio, o número de pessoas deslocadas no mundo atingiu o recorde de mais de 100 milhões. O Alto Comissariado para os Refugiados da ONU alertou, esta quinta-feira, que se a comunidade internacional não resolver a crise alimentar provocada pela invasão da Rússia na Ucrânia, os números vão continuar a aumentar. No final de 2021, havia 89,3 milhões de refugiados e deslocados internos no mundo, mais que o dobro dez anos antes, e a invasão russa fez entre 12 a 14 milhões de deslocados ucranianos.

Publicidade Continuar a ler

Mais de 100 milhões de pessoas deslocadas no mundo em Maio de 2022. Um recorde e um drama que vai continuar se a crise alimentar provocada pela invasão russa da Ucrânia não for travada. A guerra está a privar o planeta de cereais e fertilizantes, o que tem gerado o aumento dos preços e ameaça com fome milhões de pessoas.

O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, explicou que “aquilo que é feito para responder à crise da insegurança alimentar é de uma importância crucial para evitar que um número cada vez maior de pessoas se desloquem”. Ainda que não tenha avançado com um valor, Filippo Grandi disse que “o impacto” da guerra russa na Ucrânia “já é devastador”.

O relatório anual de 2021 da organização aponta que, no final do ano passado, havia 89,3 milhões de refugiados e deslocados internos no mundo, mais que o dobro dez anos antes. Desses, há 53,2 milhões de deslocados internos e 27,1 milhões de refugiados. A guerra na Ucrânia gerou, entretanto, mais entre 12 a 14 milhões de deslocados internos ou que fugiram do país. O que leva ao triste recorde de mais de 100 milhões de pessoas forçadas a deixar as suas casas em todo o mundo.

O Alto Comissário alertou que na última década, os números têm vindo a aumentar todos os anos e que “se a comunidade internacional não se mobilizar para resolver os conflitos e conseguir soluções sustentáveis”, a tendência vai manter-se.

Filippo Grandi aproveitou a conferência de imprensa para falar na grande vaga de solidariedade das populações e dos Estados para acolher ucranianos em toda a Europa. No entanto, fez questão de sublinhar que esse não foi o tratamento reservado aos refugiados de outros países em guerra como os sírios e os afegãos, por exemplo.

O responsável lembrou, ainda, que os políticos ajudaram a população a aceitar as pessoas que fugiam da Ucrânia, contrariamente aos discursos de incitamento à exclusão e também sublinhou que desta vez houve assistência financeira imediata dos Estados ao contrário do habitual quando a ONU pede ajuda para crises graves.

Filippo Grandi aproveitou, ainda, para exprimir a sua “profunda preocupação” sobre o Corno de África e o Sahel, duas regiões que têm tudo o que obriga as pessoas a fugirem: insegurança, má governação e consequências violentas das mudanças climáticas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro