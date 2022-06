Ucrânia: Emmanuel Macron em Kiev com Olaf Scholz e Mario Draghi

França/Ucrânia

A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, dá as boas-vindas ao Presidente francês, Emmanuel Macron, em Kiev.

O presidente francês decidiu durante a noite de quarta para quinta-feira viajar até Kiev, a capital ucraniana, com Olaf Scholz, chanceler alemão, e Mario Draghi, primeiro-ministro italiano. A visita tem como objectivo mostrar a unidade europeia em torno da Ucrânia.

Publicidade Continuar a ler

Durante dois dias, dúvidas pairavam sobre a vista de Emmanuel Macron a Kiev. O Presidente francês foi à Roménia, depois à Moldávia, sem nunca confirmar uma visita à capital ucraniana.

Na noite de quarta para quinta-feira, Emmanuel Macron reuniu-se em Rzeszow, cidade polaca, com Olaf Scholz, chefe de Estado alemão, e Mario Draghi, chefe do Governo italiano.

Os três políticos decidiram viajar nesta manhã de comboio até Kiev. A confirmação dessa viagem foi primeiro anunciado pelos meios de comunicação germânicos e italianos, antes do Eliseu também confirmar essa viagem do Presidente francês, que também preside até 30 de Junho a União Europeia.

Emmanuel Macron em Kiev

À sua chegada a Kiev, o Presidente francês afirmou que esta deslocação conjunta era «uma mensagem de unidade europeia para com os ucranianos, um apoio».

O Eliseu admitiu que esta visita é para encontrar um «equilíbrio entre as aspirações da Ucrânia, que quer integrar a União Europeia», e «o facto de não haver uma desestabilização da União Europeia, nem uma fractura».

Aliás a Ucrânia mostra-se preocupada com esta visita, visto que Oleksiy Arestovych, conselheiro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, em declaração ao jornal alemão ‘Bild’, que temia que os três políticos pressionassem as autoridades ucranianas a encontrar um acordo que seria «favorável» ao Presidente russo, Vladimir Putin.

É a primeira visita oficial dos três homens políticos a Kiev, isto quando entramos no 113° dia de guerra.

República Checa prepara futuro, Estados Unidos anunciou ajuda à Ucrânia

Após a Presidência francesa, a República Checa vai presidir o Conselho da União Europeia durante o segundo semestre do ano, a partir de 1 de Julho. O primeiro-ministro checo, Petr Fiala, afirmou que um dos objectivos da Presidência será combater as consequências da invasão russa da Ucrânia.

De referir ainda no que diz respeito à Ucrânia que Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, anunciou ao seu homólogo ucraniano que o seu país dará mais mil milhões de dólares em ajuda militar. Em reacção a esse anúncio, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou a sua gratidão aos Estados Unidos, visto que essa ajuda poderá permitir resistir à invasão russa no Donbass.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro