Brasil em choque após descoberta dos corpos de Dom Phillips e de Bruno Pereira

Os líderes autóctones estão convencidos de que os dois homens foram mortos porque defendiam os direitos dos povos indígenas REUTERS - UESLEI MARCELINO

No Brasil, depois de terem sido resgatados esta semana os corpos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira que estavam desaparecidos desde o dia 5 de Junho no Vale do Javari na Amazónia, está em curso a investigação para conhecer o motivo do assassinato. O caso ganhou repercussão internacional.