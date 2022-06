Wikileaks

Governo britânico autoriza extradição de Julian Assange para os Estados Unidos

Simpatizantes de Julian Assange protestaram diante do Tribunal Westminster Magistrates, em Londres. © AP - Alastair Gran

Texto por: RFI 1 min

A extradição do antigo hacker e dirigente do site WikiLeaks, Julian Assange, que passou sete anos refugiado na Embaixada do Equador em Londres, foi autorizada pelo Governo britânico. Julien Assange está acusado de crimes que perfazem uma pena de reclusão de 175 anos.