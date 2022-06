Forças pro-russas dão conta de 5 mortos em Donetsk no leste da Ucrânia

Ucrânia

No 115º dia da invasão russa da Ucrânia, o Presidente ucraniano deslocou-se para uma frente de combate do sul do país, numa altura em as forças pró-russas que controlam uma parte do leste do país dão conta de 5 civis mortos e 12 feridos em bombardeamentos ucranianos em Donetsk.

Este sábado, numa rara deslocação, o Presidente ucraniano foi até Mykolaïv, localidade do sul do país situada entre uma zona controlada pelas forças pro-russas e Odessa, também no sul, um dos pontos em linha de mira de Moscovo.

Esta visita que tem por intuito efectuar contactos com as autoridades locais acontece apenas um dia depois de bombardeamentos russos provocarem 2 mortos e 20 feridos naquela cidade outrora habitada por meio milhão de pessoas.

Ainda antes desta deslocação, Zelensky saudou a decisão dos 27 examinarem já no final da próxima semana a possibilidade de a Ucrânia ser oficialmente candidata à adesão à União Europeia. "Faremos tudo para tornar os nossos laços com a Europa o mais fortes possível" declarou o Presidente ucraniano.

Até lá, a violência continua no terreno, as autoridades ucranianas dando conta de "combates ferozes" em Sievierodonetsk, no Donbass, no leste do país, zona cuja situação humanitária foi ainda hoje considerada "extremamente alarmante" pela ONU.

Paralelamente, igualmente no leste, as forças pro-russas deram conta de 5 mortos e 12 feridos em bombardeamentos ucranianos em Donetsk, epicentro dos combates desde o início do conflito.

Entretanto em Kiev, a capital, milhares de pessoas participaram hoje no funeral de Roman Ratouchny, um jovem militante anti-corrupção de 24 anos ligado à revolução de Maidan que morreu em combate no passado dia 9 de Junho no leste do país.

Este sábado igualmente, os Estados Unidos reagiram com prudência após a transmissão ontem pelo canal de televisão russo RT de vídeos mostrando dois veteranos do exército americano alegadamente capturados pelos russos perto de Kharkiv.

Ao dizer que "nenhum americano deveria ir para a Ucrânia", o Presidente Joe Biden admitiu que não se sabia do paradeiro dos dois combatentes americanos. O Departamento de Estado, quanto a si, limitou-se a dizer que está a "seguir de perto a situação".

Refira-se ainda que agências de imprensa russas afirmam que dois britânicos e um marroquino foram capturados na Ucrânia onde combatiam do lado das forças de Kiev. De acordo com estas fontes, eles foram acusados de serem "mercenários" e acabam de ser condenados à morte na quinta-feira pelas autoridades separatistas de Donetsk.

