Chefe da NATO adverte que conflito na Ucrânia poderia "durar anos"

Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, durante uma conferência de Imprensa em Bruxelas no passado dia 16 de Junho de 2022.

O Exército ucraniano anunciou hoje ter repelido um ataque russo perto de Severodonetsk, no leste do país, palco de combates sangrentos numa guerra que segundo antevê o chefe da NATO poderia durar "anos".

"As nossas unidades repeliram um ataque na área de Toshkivka", afirmou hoje o exército ucraniano enquanto, por seu lado, o governador local Sergei Gaïdaï desmentiu informações segundo as quais, os russos controlariam por completo a localidade de Severodonetsk. "Na verdade, eles controlam a maior parte da cidade, mas não a controlam inteiramente", afirmou o responsável.

Estas não são contudo as informações veiculadas pelo Ministério russo da Defesa que hoje considerou que "a ofensiva contra Severodonetsk está a avançar com sucesso".

Esta guerra que decorre também no campo da informação não impede o Presidente ucraniano de afirmar a determinação do seu país em lutar. Após uma deslocação ontem em Mykolaïv, na frente sul, Zelensky afirmou hoje que o ânimo das tropas continua positivo.

Entretanto, numa entrevista publicada hoje pelo semanário alemão 'Bild', o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou que a guerra pode "durar anos" e que os países ocidentais devem preparar-se para esta eventualidade no longo prazo. "Não devemos vacilar no apoio à Ucrânia, mesmo que os custos sejam elevados, não somente no que tange ao apoio militar, como também devido aos custos da energia e da alimentação que estão a aumentar", considerou este responsável.

No mesmo sentido, ontem, após regressar de uma visita relâmpago de Kiev, o chefe do governo britânico Boris Johnson apelou a um forte apoio à Ucrânia, sob pena de ver a "agressão" triunfar na Europa como nunca desde a Segunda Guerra Mundial.

Nas próximas quinta e sexta-feira, os 27 devem analisar a possibilidade de atribuir à Ucrânia o estatuto de candidato à adesão à União Europeia. Refira-se por outro lado que vários países ocidentais prometeram esta semana ajudar a Ucrânia com armamento pesado. Tal foi o caso da França, cujo Presidente se deslocou há dias a Kiev e prometeu ao seu homólogo ucraniano a entrega de 6 canhões Caesar, para além dos 12 já entregues ao país.

