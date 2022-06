Brasil

Detido 3° suspeito da morte de jornalista britânico e de activista na Amazónia

Membros do povo Guarani e activistas ambientais em São Paulo, no dia 18 de Junho de 2022, durante um protesto exigindo justiça pela morte do jornalista britânico Dom Phillips e do activista brasileiro Bruno Pereira. AFP - NELSON ALMEIDA

Pierre Le Duff

As autoridades brasileiras anunciaram ontem ter detido um terceiro suspeito no âmbito do inquérito sobre as circunstâncias morte do jornalista britânico Dom Phillips e do activista brasileiro Bruno Pereira no Vale do Javari na Amazónia.