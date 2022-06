Colômbia: vitoria histórica do partido socialista nas presidenciais

Colômbia

Pela primeira vez na história do país, o partido socialista vai dirigir a Colômbia. Este domingo 19 de junho, Gustavo Petro, economista de 62 anos, foi eleito presidente colombiano com 50,49% dos votos, frente ao candidato independente Rodolfo Hernández. A direita não estava oficialmente representada nesta segunda volta.

Com 11,2 milhões de votos, Gustavo Petro tornou-se este domingo 19 de Junho, novo presidente da Colômbia, com 50,45% dos votos e cerca de 700 000 votos a mais do que o seu rival, Rodolfo Hernández.

Uma segunda volta que ocorreu numa situação de crise no país, mas sem nenhum incidente tal como na primeira volta, e marcada pela uma participação em torno de 58%, a mais alta desde de 1997.

Muitos responsáveis e observadores políticos temiam um resultado apertado, com um risco de fraude, mas os resultados foram divulgados rapidamente, uma hora depois do encerramento das mesas de voto. Pela primeira vez, o país será assim dirigido pelo partido socialista.

Depois da sua eleição, Gustavo Petro mostrou a sua alegria, através de uma publicação no Twitter.

"Hoje é um dia de festa para o povo. Que se festeja a primeira vitória popular. Esta vitória é para Deus o povo e a sua história. Hoje é o dia das ruas e das praças".

Hoy es dia de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegria que hoy inunda el corazon de la Patria.



Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el dia de las calles y las plazas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2022

Gustavo Petro vai tomar posse a 7 de Agosto, tendo como vice-presidente Francia Marquez, afro-descendente, feminista e ecologista, prova de uma grande transformação da paisagem politica colombiana.

O novo Presidente deslocou-se ao centro da capital, Bogotá, após o anúncio da sua eleição, para se exprimir perante os seus simpatizantes sobre essa mundança que conhecerá o país.

" O governo que entrará em funções a 7 de Agosto será o governo da vida, da paz, da justiça social e do meio ambiente".

O adversário do dia Rodolfo Hernández, também se exprimiu, no Facebook, para reconhecer a sua derrota.

"Hoje, a maioria dos cidadãos escolheram o outro candidato. Aceito o resultado tal como está."

O Presidente anterior, Iván Duque, também deixou uma mensagem no Twitter, para felicitar Gustavo Petro.

"Liguei para Gustavo Petro para o felicitar, como novo Presidente eleito pelos colombianos. Vamo-nos reunir nos próximos dias para iniciar uma transição harmoniosa, institucional e transparente"

Llamé a @PetroGustavo para felicitarlo como presidente electo de los colombianos. Acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 19, 2022

Alguns dirigentes de América Latina também felicitaram o novo presidente colombiano, tal como a União Europeia, como uma mensagem do chefe da diplomacia da UE, Josep Borell

" Uma votação clara, em favor de uma mudança política e de uma sociedade mais justa e inclusiva. "

Gustavo Petro terá uma tarefa enorme, num país cada vez mas dividido. O candidato socialista tem como objectivo baixar as desiguladades no país, com um programa que promete universidades grátis, uma mudança dos sistemas de saúde e das pensões de reformas e negociações com as forças armadas para trazer de volta a paz ao país.

