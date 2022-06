"Unanimidade" dos 27 sobre candidatura da Ucrânia à União Europeia

Ucrânia

Fontes diplomáticas avançaram hoje que existe unanimidade entre os 27 sobre a possibilidade de se atribuir oficialmente a Kiev o estatuto de «candidato à adesão» à União Europeia.

Renitentes ainda na semana passada perante esta eventualidade, países como a Dinamarca, os Países Baixos e Portugal terão aderido ao consenso existente nos restantes países europeus.

Nas redes sociais, o Presidente ucraniano publicou uma mensagem agradecendo o apoio português. Ainda na semana, contudo, António Costa tinha tecido um alerta sobre o risco de se criar “falsas expectativas” com o processo de candidatura da Ucrânia ao bloco.

Noutro aspecto, a União Europeia anunciou hoje pretender mobilizar 600 milhões de euros suplementares para ajudar os países de África, Caraíbas e Pacifico a ultrapassar a crise alimentar provocada pelo conflito.

Ainda no aspecto político, a Rússia prometeu hoje "consequências sérias" contra a população da vizinha Lituânia, país cujo governo instaurou restrições à passagem pelo seu território de certas mercadorias transitando da Rússia rumo ao enclave de Kaliningrado. Moscovo acusou a União Europeia de encorajar o que qualificou de "escalada".

Neste que é o 118° dia da ofensiva russa na Ucrânia, Kiev refere que os russos estão a provocar "destruições catastróficas" em Lyssytchansk, perto de Severodonetsk, também sob fogo russo, e onde 570 pessoas terão encontrado refúgio na fábrica química de Azot, naquela cidade do Donbass, no leste do país.

Por seu lado, os russos afirmam controlar por completo a aldeia de Tochkivka a poucos quilómetros de Severodonetsk. Moscovo acusa igualmente a Ucrânia de ter bombardeado uma plataforma de exploração de hidrocarbonetos ao largo da Crimeia anexada pela Rússia, a infra-estrutura continuando hoje em chamas segundo Moscovo. As autoridades russas referem ainda ter conectado a região de Kherson, no sul da Ucrânia, aos canais de televisão russos.

Ainda no campo militar, Madrid confirmou esta terça-feira a morte no sábado de um espanhol que tinha partido rumo à Ucrânia para combater contra as tropas russas, o governo não tendo especificado as circunstâncias desse óbito.

