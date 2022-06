Afeganistão

Mais de 1 000 mortos em sismo no sudeste do Afeganistão

Soldados e representantes do Crescente Vermelho afegão perto de um helicóptero numa zona afectada pelo sismo no distrito de Gayan, na província de Paktika, a 22 de junho. AFP - -

Texto por: RFI 1 min

No Afeganistão, o balanço do sismo que atingiu o sudeste do pais na madrugada desta quarta-feira eleva-se a mais de 1000 mortos e várias centenas de feridos. As autoridades locais afirmam que este número pode aumentar.