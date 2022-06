Diplomacia

Príncipe saudita visita Turquia pela primeira vez após morte de jornalista Jamal Khashoggi

Várias homenagens já foram prestadas ao correspondente do Washington Post, Jamal Khashoggi. REUTERS - Sarah Silbiger

Texto por: José Pedro Tavares 2 min

O príncipe herdeiro saudita visita hoje Ancara, com a Turquia e a Arábia Saudita a tentarem uma reaproximação depois do caso da morte do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em 2018.