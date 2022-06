Macau

Macau: aumento de casos de Covid obriga a restrições inéditas

Casinos de Macau mantêm-se abertos, contrariamente a Fevereiro de 2020, não obstante aumento de casos de Covid e restrições adoptadas. Eduardo Leal / AFP

Texto por: Miguel Martins 5 min

Macau está a fazer o rastreio massivo da sua população após terem sido declarados 170 casos de Covid-19 neste antigo território português do sul da China desde há uma semana. As autoridades anunciaram novas medidas restritivas, onde praticamente tudo passa a ficar encerrado, com excepção, por ora, dos casinos, pese embora uma frequentação diminuta dos mesmos.