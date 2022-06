Estados Unidos

Nove estados norte-americanos banem aborto após decisão do Supremo Tribunal de Justiça

As manifestações têm-se multiplicado em vários estados após o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América ter permitido a interdição do aborto. © AP/Ted S. Warren

Texto por: RFI 2 min

Após a revogação da protecção do direito ao aborto federal pelo Supremo Tribunal de Justiça na sexta-feira, pelo menos nove estados norte-americanos já baniram a intervenção voluntária da gravidez com as mulheres a manifestarem-se e com o Presidente dos Estados Unidos a dizer estar chocado com a decisão dos juizes.