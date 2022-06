África do Sul

Polícia investiga morte de 20 jovens num bar na África do Sul

A polícia sul-africana está a investigar as mortes de 20 jovens num bar na cidade de East London. AFP - MARCO LONGARI

Texto por: RFI 1 min

Os corpos de 20 jovens foram encontrados esta noite num bar em East London, uma cidade costeira na África do Sul, com as autoridades locais a considerarem que havia demasiadas pessoas no local de diversão nocturna e que os jovens foram esmagados pela multidão, embora não haja ainda certezas sobre a causa de morte.