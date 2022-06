Estados Unidos chocados com drama de migrantes

No interior de um camião, à beira de uma estrada de San Antonio, no Texas, encontravam-se dezenas de migrantes, na sua maioria provenientes do México.

Corpos de homens, mulheres e mesmo crianças sem vida, 50 ao todo, um calor sufocante, com ainda várias pessoas a tentar ainda lutar pela vida, foi o cenário encontrado pelos socorros.

Segundo os bombeiros, a temperatura atingia mais de 40 graus no interior do camião quando os 16 sobreviventes foram transportados para o hospital.

O chefe da Polícia frisou que se tratava de um balanço preliminar e que o número de vítimas poderia aumentar.

As nacionalidades das vítimas ainda não foram todas divulgadas, mas o cônsul da Guatemala já confirmou que 7 cidadãos do seu país constavam entre as vítimas. O Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, indicou hoje de manhã que 22 vítimas eram mexicanas e duas hondurenhas.

O secretário americano para a segurança interna , Alejandro Mayorkas, reagiu na rede social Twitter, apelou a orações pelas pessoas que ainda estavam a lutar pela vida.

I am heartbroken by the tragic loss of life today and am praying for those still fighting for their lives. Far too many lives have been lost as individuals – including families, women, and children – take this dangerous journey.