Cimeira do G7 : Emmanuel Macron diz que Rússia não pode e não deve ganhar

Terminou hoje na Alemanha a cimeira do G7, grupo das sete maiores potências industriais do mundo. O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, comentou o facto de o presidente ucraniano ter emitido dúvidas quanto à possibilidade de a guerra, começada pela invasão russa a 24 de Fevereiro, terminar antes do fim do ano.

Quando vai acabar a invasão da Ucrânia pela Rússia? Esta é uma pergunta ainda sem resposta, mas o presidente francês, Emmanuel Macron tem a certeza de que a guerra não pode terminar coma a vitória da Rússia

" Tenho grande esperança de que uma solução seja encontrada no fim do ano. Mas com a certeza e a vontade que a Rússia não pode nem deve ganhar."

Uma situação partilhada pelos membros do G7 que afirmaram que estavam "determinados em apoiar a reconstrução da Ucrânia no fim do conflito."

Os Estados Unidos também anunciaram que iriam reforçar a cooperação militar na Europa, com o objectivo de criar um dispositivo mais "robusto, mais eficaz, mais credível".

Por outra parte, Emmanuel Macron afirmou que a situação de agressão pela parte da Rússia, já não representa nenhuma ambiguidade.

Les conséquences déstabilisatrices de la guerre en Ukraine sur le climat, l'énergie et la sécurité alimentaire ont été au cœur de nos discussions au G7. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 28, 2022

" Porque agora tornou-se claro que a agressão lançada pela Rússia em território ucraniano tem um objectivo: a rendição da Ucrânia. A isso não se chama uma negociação ! "

As discussões sobre o conflito vão continuar esta quarta-feira com a cimeira da NATO em Madrid na qual o presidente francês já disse que queria falar com muita sinceridade com o presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan. O objectivo seria falar das divergências entre a Europa e a Turquia em relação à invasão da Rússia na Ucrânia.

Ouça aqui a tradução de um excerto da alocução de Emmanuel Macron, presidente francês, no encerramento da cimeira do G7 na Alemanha.

Emmanuel Macron, presidente francês, com tradução de Miguel Martins 28/06/2022

