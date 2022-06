Israel caminha para novas eleições legislativas antecipadas

Israel

Primeiro ministro israelita Naftali Bennett, à esquerda, em conferência de imprensa com o seu chefe da diplomacia, Yair Lapid, no parlamento, em Jerusalém, a 20 de Junho de 2022.

Israel poderá voltar a realizar eleições legislativas, os deputados do parlamento votaram hoje em primeira leitura um projecto visando a dissolução da Assembleia. As eleições seriam as quintas em menos de quatro anos em Israel.

Com o anúncio na semana passada do fim da coligação alargada, no poder, os deputados aprovaram, em leitura preliminar, a dissolução do parlamento e a realização de novas eleições.

E esta manhã foi votada, em primeira leitura, este dispositivo. Um texto que deveria, ainda, passar por uma segunda e uma terceira votações, tal poderia ocorrer até amanhã à noite.

As eleições antecipadas poder-se-iam realizar a 25 de Outubro ou a 1 de Novembro.

O primeiro-ministro Naftali Bennett afirmou lamentar novo escrutínio, mas assumiu a sua satisfação com a retoma económica alcançada e com a adopção de um primeiro orçamento de Estado após três anos de crise política.

O chefe da diplomacia, Yair Lapid, deveria assumir, interinamente, o cargo de chefe do executivo, com esta demissão, no âmbito do acordo de partilha do poder em curso.

A coligação em Israel inclui partidos de direita, do centro e de esquerda, e facto inédito, mesmo um partido árabe, pondo cobro a 12 anos de governo de Benjamin Netanyahu.

