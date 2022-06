Ucrânia/Rússia

Amnistia Internacional denuncia crimes de guerra da Rússia em Mariupol

Áudio 01:50

Vista geral dos restos do Teatro de Mariupool, no sul da Ucrânia, a 18 de Março de 2022. Azov Handout via REUTERS - Azov Handout

Texto por: Miguel Martins 1 min

A Amnistia Internacional denunciou hoje em relatório crimes de guerra cometidos pela Rússia em Março aquando do bombardeamento do teatro de Mariupol, no sul da Ucrânia. A organização não governamental apela a que o Tribunal penal internacional, nomeadamente, investigue o bombardeamento ao recinto onde estavam refugiados muitos civis.