Hong Kong a meio caminho do seu processo de transição para a China

Hong Kong

Presidente chinês, Xi Jinping, na cerimónia dos 25 anos de transferência da soberania de Hong Kong do Reino Unido para a China a 1 de Julho de 2022.

Hong Kong assinalou hoje os 25 anos da transferência de soberania do Reino Unido para a China, na presença do líder chinês Xi Jinping, a região administrativa especial, onde continuará a vigorar o sistema "Um país, dois sistemas".

Dois anos após a adopção da controversa lei de segurança interna e os recuos em termos de liberdades individuais o líder chinês, Xi Jinping frisou, ainda assim, que é para manter o sistema acordado com os britânicos de "Um país, dois sistemas" por mais 25 anos de transição.

"Após o vento e a chuva, os habitantes de Hong Kong perceberam que a cidade não podia mergulhar ainda mais no caos. Esperamos que os nossos compatriotas daqui apoiem com vigor o patriotismo e o amor por Hong Kong, bem como os valores comuns compatíveis com a política "Um país dois sistemas"".

Xi Jinping voltou a Hong Kong para assistir também à tomada de posse das novas autoridades locais, chefiadas doravante por John Lee, antigo chefe de segurança que teve um papel capital na repressão dos protestos pró democracia. Este fez uma vénia perante o líder chinês, como todo o seu executivo, considerados "patriotas" por Pequim.

De qualquer maneira só candidatos tidos como "patriotas" poderão agora disputar as eleições locais.

