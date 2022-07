Força Aérea de Israel volta a bombardear a Síria

Síria/Israel

Trata-se do 16° bombardeio realizado pela força aérea de Israel na Síria em 2022.

Um ataque israelita na costa ocidental da Síria feriu dois civis na manhã deste sábado, dia 2 de Julho, disse o ministério da Defesa sírio.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com um comunicado do ministério da Defesa da Síria, o exército de Israel realizou um ataque aéreo por volta das 6h30 da manhã, perto da cidade de Al-Hamidiya, a sul da importante base russa de Tartus.

O ataque foi conduzido a partir do Mar Mediterrâneo, a oeste da cidade de Tripoli, no norte do Líbano, e "levou ao ferimento de dois civis, incluindo uma mulher".

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), avançou que se tratam de "armazéns que costumavam abrigar gado”, que o Hezbollah estaria alegadamente a “utilizar para armazenar armas para fins comerciais e militares”.

No mês passado, uma série de ataques israelitas ao Aeroporto Internacional de Damasco, tornaram as pistas de descolagem e aterragem do aeroporto completamente inutilizáveis durante semanas.

De acordo com os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), o conflito sírio provocou a maior crise de deslocados do mundo.

Desde que começou a guerra civil em 2011, cerca de meio milhão de civis morreram, e mais de 13 milhões fugiram do país ou estão deslocadas dentro das suas fronteiras. Estima-se que cerca de 5,6 milhões refugiados foram acolhidos um pouco por todo o mundo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro