Dinamarca em estado de choque após tiroteio em Copenhaga

A Primeira ministra da Dinamarca Mette Frederiksen no local do tiroteio.

A Dinamarca está de luto depois do tiroteio num centro comercial de Copenhaga, na Dinamarca. Agora é o tempo para perceber o que aconteceu e o que levou o jovem de 22 anos a cometer este acto.

Após o tiroteio que deixou três mortos, quatro feridos graves e vinte ligeiros, num Centro comercial de Copenhaga, na Dinamarca, no Domingo 3 de Julho, o trabalho da Policia local está a permitir identificar o perfil do autor do massacre.

22 anos é a idade do autor do tiroteio de Copenhaga. Apreendido sem violência no centro comercial onde estava, o suspeito foi ouvido e agora está detido numa unidade psiquiátrica… Os antecedentes psiquiátricos estão a ser examinados depois de uma audiência em que o suspeito foi acusado de homicídios.

Antes do ataque o jovem tinha publicado nas redes sociais um vídeo onde imitava gestos de suicídio com armas à mão, falando de tratamentos psiquiátricos que «não» funcionavam…O vídeo que estava a circular nas redes sociais foi bloqueado, tal como as diferentes contas virtuais do suspeito.

Agora vai ser preciso continuar a investigar a situação para perceber onde é que o autor do massacre encontrou as armas, nuns país onde a legislação relativa às armas é muito restritiva.

