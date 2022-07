NATO

NATO: Processo iniciado para a adesão da Suécia e da Finlândia

NATO: Processo iniciado para a adesão da Suécia e da Finlândia.

Marco Martins

É um momento histórico. A Suécia e a Finlândia estão em vias de integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte - NATO. O processo foi iniciado nesta terça-feira 5 de Julho com a assinatura dos dois protocolos de adesão para estes dois países.