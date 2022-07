Austrália

Austrália anuncia ajuda para as vítimas das cheias

As autoridades australianas pediram esta quarta-feira, 6 de Julho, a mais de 85 mil pessoas para evacuarem as suas habitações na região de Sydney devido à subida do nível das águas, apesar de a precipitação ter diminuído. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, anunciou ajudas para as pessoas afectadas pelas cheias.