Futebol: Pontapé de saída para o Europeu feminino

Futebol Feminino

O Campeonato da Europa de futebol feminino arranca nesta quarta-feira 6 de Julho com o jogo inaugural entre a Inglaterra e a Áustria em Manchester.

16 equipas vão participar, até dia 31 de Julho em território britânico, na prova organizada pela UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

A prova vai decorrer pela 13ª vez na história. Recorde-se que o primeiro campeonato da Europa ocorreu em 1984 com a participação de apenas 4 equipas. De referir que no historial da prova, a Alemanha conta com oito triunfos, sendo que o primeiro ainda foi com a bandeira da República Federal da Alemanha.

38 anos depois, a competição europeia vai contar com 16 selecções, incluindo a Selecção Portuguesa que repete a presença pela segunda vez consecutiva após a de 2017.

De notar que as portuguesas beneficiaram do afastamento da selecção russa, devido à invasão na Ucrânia, para estarem presentes em território britânico.

A selecção lusa integra o Grupo C juntamente com a Suíça, a Suécia e os Países Baixos.

Os três jogos vão decorrer na cidade de Leigh, perto de Manchester, sendo que a primeira partida para as atletas portuguesas será frente às suíças a 9 de Julho.

Troféu do Campeonato da Europa Feminino. © AFP - LINDSEY PARNABY

A RFI falou com a atleta Laura Luís, que representou o Sporting de Braga na época 2021/2022.

Laura Luís, internacional portuguesa, que não marca presença no Europeu, já representou o Marítimo e o Sporting de Braga em Portugal, o Duisburgo e o USV Jena na Alemanha, e o Brownsville Scorpions nos Estados Unidos. De notar que Laura Luís iniciou a carreira no Clube de Futebol Andorinha, o mesmo clube de Cristiano Ronaldo, na Ilha da Madeira.

A ponta de lança lusa de 29 anos, que já vestiu a camisola das Quinas no Euro em 2017, indicou quais são as equipas favoritas para este Europeu, sendo que a França é uma delas.

RFI: Quais são as candidatas ao título? A França pode ser uma delas?

Laura Luís: A França é uma candidata ao título, mas considero que existem outras equipas que também têm esse potencial como a Espanha, a Alemanha ou a Inglaterra. São selecções que têm vindo a evoluir cada vez mais. Qualquer uma delas pode ganhar. Acho que é um Euro muito competitivo, com selecções que estão constantemente a crescer e isso é bom para o futebol feminino. Queremos que a nossa modalidade esteja no mesmo patamar que os masculinos.

RFI: Portugal está presente nesta prova, o que pode fazer a selecção portuguesa?

Laura Luís: A selecção portuguesa está em processo de crescimento e os resultados estão à vista. Admito que não conseguimos o apuramento directo para este Europeu, mas sim pelo caso da Rússia. Temos uma resposta a dar e acho que o crescimento é notório. Penso que todos os jogos vão ser bem disputados e vamos fazer frente a qualquer equipa. Temos de ter humildade. Sabemos que é difícil, mas acho que temos crescido e vamos mostrar isso dentro de campo.

RFI: O que podemos dizer do grupo de Portugal?

Laura Luís: Todas as selecções são difíceis e qualquer uma pode surpreender. Aliás qualquer uma pode sair vencedora deste torneio. As selecções que estão no Grupo de Portugal são extremamente fortes, mas nós também estamos a crescer. Já tivemos, por exemplo, resultados positivos frente a essas selecções. Espero de Portugal que dê tudo, que faça bons jogos, que elas se divirtam também, e que aproveitem o momento. Isto continua a ser história para Portugal. Eu tenho fé e acredito que a selecção vai estar bem e vai representar bem as nossas cores.

Laura Luís, internacional portuguesa 06-07-2022

Laura Luís, internacional portuguesa. © Cortesia Laura Luís

