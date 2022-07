Portugal: NOS Alive, um festival cheio de música e boas vibrações

Portugal

O Festival NOS Alive está de volta ao passeio marítimo de Algés, perto da capital portuguesa. Depois de duas edições adiadas por causa da Covid-19, aquele que é um dos mais emblemáticos festivais urbanos a nível mundial abre as portas, esta quarta-feira, 6 de Julho, para dar início a quatro dias de música.

Nesta 14.ª edição, que vai até sábado, o NOS Alive volta a oferecer um cartaz cheio de pedras preciosas. Os espectadores vão poder assistir a 165 actuações distribuídas pelos sete palcos (Palco NOS, Palco Heineken, Palco WTF Clubbing, Palco Coreto, Palco Comédia, EDP Fado Café e Pórtico).

O belga Stromae e os norte-americanos The Strokes são cabeça de cartaz do primeiro dia de Festival onde a brasileira Malú Magalhães faz as honras de abertura do palco principal.

Até sábado, o NOS Alive recebe, entre outros, os Metallica, Da Weasel, Dino D’Santiago, M.I.A., Florence + The Machine, Imagine Dragons, Phoebe Bridgers, Two Door Cinema Club, Batida B2B Branko, Fogo Fogo, DJ Vibe e Três Tristes Tigres.

Aqui, no recinto, os espectáculos estão quase a começar. Já há bastantes espectadores no espaço e as boas vibrações estão no ar.

De relembrar que, ainda esta semana, a organização revelou que nos quatro dias do festival são esperadas 210.000 pessoas, de 98 nacionalidades. Mais informação: https://nosalive.com/cartaz/

Ouça aqui a correspondência de Luís Guita.

Correspondência de Luís Guita, 6/7/2022

