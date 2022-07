Boris Johnson pode demitir-se esta quinta-feira

#Crise política na Reino Unido

A BBC anuncia que o primeiro-ministro britânico vai demitir-se esta quinta-feira da liderança do Partido Conservador. Boris Johnson deverá fazer “uma declaração ao país durante o dia”, declarou um porta-voz de Downing Street.

Esta quinta-feira, a BBC indica que Boris Johnson vai abdicar hoje do cargo de líder do Partido Conservador, mas que quer manter-se como primeiro-ministro até o partido nomear um substituto. A corrida interna à sucessão deverá ter lugar durante o Verão e Boris Johnson pode passar o testemunho antes do congresso anual dos conservadores, marcado para Outubro.

Boris Johnson está cada vez mais isolado. Esta quarta-feira, o primeiro-ministro britânico recusou demitir-se e disse-o em plena sessão no Parlamento. Horas depois, uma delegação de ministros foi a Downing Street para o tentar persuadir a sair, mas o primeiro-ministro britânico repetiu que fica.

Na manhã desta quinta-feira, o novo ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, também pediu a Boris Johnson para partir e outro ministro anunciou retirar-se do executivo. Desde terça-feira, cerca de 50 pessoas anunciaram sair da equipa governamental, nomeadamente quatro ministros de vulto, vice-ministros e secretários de Estado e deputados com funções ligadas ao executivo.

Entretanto, a Procuradora-Geral para a Inglaterra e para o País de Gales, Suella Braverman, apelou também à demissão de Boris Johnson e anunciou que está na corrida para liderar o Partido Conservador. Dezenas de personalidades dos Tories também estão contra a manutenção de Boris Johnson no poder.

Todos colocaram em causa o primeiro-ministro, considerado inapto a dirigir o país devido a uma série de escândalos em que está envolvido. O último foi a alegada protecção a Chris Pincher, um responsável conservador acusado sucessivamente de assédios sexuais. Downing Street dizia que Boris Johnson não estava a par das acusações, mas acabou por assumir que estava.

