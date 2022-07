Começou a corrida à sucessão de Boris Johnson

#Demissão de Boris Johnson

No Reino Unido, um dia depois da demissão de Boris Johnson, começam a surgir os nomes para lhe suceder na liderança do Partido Conservador. O calendário para a eleição interna só vai ser anunciado na próxima semana, mas o processo deverá prolongar-se possivelmente até Setembro.

Passou um dia apenas desde a demissão de Boris Johnson e a corrida para sucedê-lo na liderança do Partido Conservador já está a aquecer. O deputado Tom Tugendhat, presidente da comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros, avançou hoje. Num artigo no jornal Daily Telegraph, Tom Tugendhat propôs uma “renovação” do Governo, com “novas ideias e energia”.

A Procuradora-Geral Suella Braverman também mostrou interesse, outros continuam calados sobre as intenções, a trabalhar discretamente nos bastidores para recolher apoios.

O calendário para a eleição só vai ser anunciado na próxima semana, mas o processo deverá prolongar-se possivelmente até Setembro.

A oposição está a ponderar forçar a saída imediata de Boris Johnson com uma moção de censura, disse, esta sexta-feira, o líder dos Liberais Democratas, Ed Davey : “Vale a pena tentar. É do interesse nacional que ele saia agora, em vez de arrastar-se mais tempo”.

Tendo em conta a impopularidade nas sondagens, os deputados conservadores deverão cerrar fileiras para evitar o risco de eleições antecipadas.

