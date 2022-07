Futebol Feminino: Inglaterra e Noruega entram a vencer no Euro 2022

Futebol Feminino

As inglesas derrotaram a Áustria por 1-0 com o único tento a ser apontado pela ponta-de-lança Beth Mead (direita).

Os dois primeiros jogos do Grupo A no Campeonato da Europa de futebol feminino já decorreram. A Inglaterra e a Noruega entraram a vencer na prova da UEFA.

Publicidade Continuar a ler

O país anfitrião, a Inglaterra, entrou a vencer no Europeu feminino de futebol que arrancou a 6 de Julho.

As inglesas derrotaram a Áustria por 1-0 com o único tento a ser apontado pela ponta-de-lança Beth Mead.

Um golo que permite às britânicas ocuparem o primeiro lugar com três pontos no Grupo A, os mesmos que a Noruega.

Norueguesas golearam a Irlanda do Norte

A Noruega também entrou com o pé direito na competição com um triunfo por 4-1 frente à Irlanda do Norte.

Os golos das norueguesas foram apontados por Julie Blakstad, por Frida Maanum, por Caroline Graham Hansen, de grande penalidade, e por Guro Reiten. O único tento da Irlanda do Norte foi da autoria de Julie Nelson.

Inglaterra e Noruega mostram que são as favoritas do Grupo A, sendo que as duas nações se defrontam na segunda jornada a 11 de Julho na cidade de Brighton and Hove.

No outro jogo, a Áustria e a Irlanda do Norte vão tentar alcançar os primeiros pontos na prova.

O Campeonato da Europa de futebol feminino decorre até dia 31 de Julho em território britânico.

Pontapé de saída para o Europeu feminino. © AFP - LINDSEY PARNABY

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro