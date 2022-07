Morreu Shinzo Abe, antigo primeiro-ministro japonês, após ser baleado em comício político

Japão

Shinzo Abe foi o primeiro-ministro que mais tempo ficou no poder no Japão.

O antigo líder do Governo japonês foi baleado durante um comício eleitoral em Nara, no Oeste do país, tendo falecido algumas horas depois devido aos ferimentos. O autor, um homem de cerca de 40 anos, foi detido no local.

Shinzo Abe participava num comício de campanha para as eleições do Senado que acontecem no Domingo, quando durante a sua intervenção foi baleado nas costas. Segundo os relatos de quem estava neste encontro político, o antigo primeiro-ministro estava na tribuna quando foram ouvidos tiros.

O antigo primeiro-ministor japonês terá sido atingido por pelo menos dois tiros, tendo havido logo na tribuna uma primeira tentativa de reanimação, com o homem político japonês a sangrar do pescoço. Um homem de cerca de 40 anos foi imediatamente detido no local, não se sabendo até agora mais detalhes sobre o atirador.

Shinzo Abe que tinha 67 anos acabaria por morrer no hospital algumas horas mais tarde. Este líder japonês foi o primeiro-ministro que ficou mais tempo em funções no país, tedo sido chefe de Governo primeiro por um ano em 2006 e regressando ao poder em 2012 tendo cumprido o seu mandato até 2020. Nesse ano abandonoiu o cargo devido a razões de saúde.

Este atentado tem causado fortes reações internacionais, com a China e a Alemanha a dizerem-se chocadas com o ataque, com Emmanuel Macron, Presidente francês, a qualificar esta ação como "odiosa". A Rússia disse que se tratou de "um acto de terrorismo" e que foi um ataque "monstruoso".

