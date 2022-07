Dolores Silva: «Um grande orgulho poder estar a representar Portugal no Euro feminino»

Futebol Feminino

A Selecção das Quinas participa pela segunda vez no Campeonato da Europa de futebol feminino, após a presença no Euro de 2017, iniciando este Euro de 2022 frente à Suíça em Leigh.

Do nosso correspondente em Leigh,

A Selecção Portuguesa entra em acção neste sábado 9 de Julho frente à Suíça em Leigh, em território britânico, num jogo a contar para o Grupo C da fase de grupos do Campeonato da Europa de Futebol feminino.

Dolores Silva, capitã da Selecção das Quinas, afirmou que é um orgulho representar Portugal no Europeu e espera um forte apoio dos adeptos portugueses durante um Europeu que vai marcar o futebol feminino.

Mas antes disso, a capitã portuguesa quis realçar que Portugal está por mérito próprio na prova: “Infelizmente o mundo está a atravessar uma guerra e não nos podemos esquecer disso. Independentemente disso, acho que Portugal está aqui por mérito. Fomos competentes a toda a fase de apuramento, fomos ao play-off e não conseguimos o apuramento contra a Rússia. Mas o futebol tem estas oportunidades e agora temos é de desfrutar deste Campeonato da Europa”, frisou.

Dolores Silva, que já estava presente em 2017, admitiu que é um sentimento de orgulho que invade as jogadoras lusas: “Um grande orgulho por poder estar a representar Portugal neste palco. Todas as jogadoras sonham em chegar a este patamar. Estamos aqui com uma grande responsabilidade em representar gerações passadas, que tanto fizeram pelo nosso futebol feminino, gerações do presente e certamente estamos a dar alento às gerações futuras. Certamente é um sentimento de orgulho para todas nós. Estamos todas ansiosas e felizes por entrar em campo e poder desfrutar deste sonho”, afirmou.

O Euro Feminino de 2022 tem dado grande destaque ao futebol feminino e o debate prossegue sobre os prémios que as jogadoras recebem em relação aos atletas masculinos. Mas neste momento, a capitã não quis abordar este tema: “Estou focada no que toca à competição. No entanto, é um aspecto pelo qual as mulheres têm lutado em todo o mundo. Todas nós temos os nossos direitos e lutamos por isso, seja no desporto, seja na sociedade em geral. Quanto a nós, Selecção Portuguesa, temos de nos focar agora na competição”, realçou.

Para a atleta de 30 anos, esta prova vai ser um marco na história: “De facto este é um Europeu que vai marcar o futebol feminino. 2017 foi um feito histórico para Portugal, ter estado presente no Campeonato da Europa. Vimos e vivenciamos momentos inesquecíveis, e agora estamos novamente a passar por esses momentos, é fantástico”, admitiu.

Ainda durante a conferência de imprensa, Dolores Silva fez um pedido aos adeptos portugueses: “Quero lhes dizer para que não deixem de acreditar em nós. Vamos dar tudo por Portugal, também para que as pessoas se sintam orgulhosas de nós. Acreditem em nós, que nos apoiem. Vai certamente haver momentos menos bons, momentos menos positivos, mas nós esperamos que só haja momentos positivos, mas faz parte da competição. Queremos sentir esse apoio, é muito importante para nós”, concluiu.

Dolores Silva, capitã da Selecção Portuguesa, já representou vários clubes: o 1º Dezembro e o Sporting de Braga em Portugal, o Duisburgo e o USV Jena na Alemanha, e o Atlético Madrid em Espanha.

O Campeonato da Europa de futebol feminino vai decorrer pela 13ª vez na história. Recorde-se que o primeiro campeonato da Europa ocorreu em 1984 com a participação de apenas 4 equipas.

38 anos depois, a competição europeia vai contar com 16 selecções, incluindo a Selecção Portuguesa que repete a presença pela segunda vez consecutiva após a de 2017.

De notar que as portuguesas beneficiaram do afastamento da selecção russa, devido à invasão na Ucrânia, para estarem presentes em território britânico.

A selecção lusa, liderada por Francisco Neto, integra o Grupo C juntamente com a Suíça, a Suécia e os Países Baixos.

Dolores Silva, capitã da Selecção das Quinas 09-07-2022

Troféu do Campeonato da Europa Feminino. © AFP - LINDSEY PARNABY

