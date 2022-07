Francisco Neto: «Portugal quer fazer melhor do que em 2017 no Euro Feminino»

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa defronta a Suíça em Leigh, em território britânico, num jogo a contar para o Grupo C da fase de grupos do Campeonato da Europa de Futebol feminino.

Publicidade Continuar a ler

Do nosso enviado especial em Leigh,

A Selecção das Quinas participa pela segunda vez no Campeonato da Europa de futebol feminino, após a presença no Euro de 2017.

No entanto, é pela primeira vez que estas duas selecções - Portugal e Suíça - se vão defrontar num Campeonato da Europa.

Francisco Neto, seleccionador de Portugal, admitiu que o jogo frente às suíças vai ser complicado, mas o foco da Selecção das Quinas é de fazer melhor do que em 2017, onde foi eliminada na primeira fase.

Em conferência de imprensa, Francisco Neto começou por abordar a situação de Portugal que acaba por estar presente no Euro Feminino 2022 devido à exclusão da Rússia: “Trocaríamos a nossa presença por um mundo sem guerras, mas é algo que não controlamos. Sentimos que estamos aqui sobretudo por mérito desportivo. Fizemos 19 pontos na fase de apuramento, e fomos a única equipa que não se conseguiu apurar com este registo. Quem esteve no play-off sentiu a nossa competência. Estamos aqui por mérito próprio, por aquilo que conquistamos dentro do campo. E a decisão da UEFA não nos coube a nós”, acenou.

O seleccionador das Quinas prosseguiu falando da preparação para o Campeonato da Europa: “Tivemos algumas lesões, e não as gostaríamos ter tido. São sempre alguns entraves, mas foi algo para o qual temos de estar preparados. Agora acho que estamos no ponto em que deveríamos estar com a preparação que tivemos. Mas isto é muito teórico e no campo é que é a prática”, frisou.

Quanto ao jogo frente às suíças, apesar de ser importante, não será decisivo: “Toda a gente nos tem feito essa pergunta: se é o jogo decisivo frente à Suíça. Nós até já brincamos com isso porque não temos viagem de regresso marcada para o dia seguinte. Ainda temos dois jogos depois frente à Suécia e aos Países Baixos, e esses jogos vão valer três pontos cada. Mas claro, iniciar uma competição a pontuar, a jogar bem, dá-nos outros níveis de confiança, tira-nos alguma pressão. Sem dúvida nenhuma que frente à Suíça será um jogo de pormenores e quando é assim é aproveitar os erros uns dos outros. O jogo é aleatório e tem sempre esse espaço para o erro. Nós temos de ser inteligentes: cometer o mínimo de erros possíveis e aproveitar ao máximo os erros da Suíça ou provocar esses erros à Suíça”, advertiu.

Ainda em conferência de imprensa, Francisco Neto afirmou que o principal objetivo é fazer melhor do que em 2017: “Fazer melhor é fazer mais golos, sofremos menos, fazer mais pontos e chegar ao último jogo a depender só de nós para seguir em frente. Sabemos também que o nível subiu. Eu acho que o grupo onde estamos inseridos, é mais forte que o grupo de 2017. Mas também sinto que Portugal está mais forte. Sabemos que os nossos objectivos são muito ambiciosos, temos um grupo de jogadoras ambiciosas, e vamos lutar por essa ambição enquanto tivermos força”, concluiu.

O estádio de 12 mil lugares, o Leigh Sports Village, vai receber o primeiro encontro do Grupo C que vai opor Portugal, que ocupa o 30° no ranking mundial, à Suíça, que está actualmente na 20ª posição no ranking da FIFA.

Para além do ranking, as suíças têm vantagem no confronto directo. A selecção suíça venceu cinco vezes Portugal, enquanto as portuguesas têm três triunfos. De notar que nos nove confrontos, houve também um empate a uma bola.

A selecção lusa, liderada por Francisco Neto, integra o Grupo C juntamente com a Suíça, a Suécia e os Países Baixos.

Francisco Neto, seleccionador de Portugal 09-07-2022

Pontapé de saída para o Europeu feminino. © AFP - LINDSEY PARNABY

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro