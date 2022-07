Futebol Feminino: Portugal arrancou Euro 2022 com um empate frente à Suíça

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa de futebol feminino começou a sua participação no Euro 2022 com um empate a duas bolas frente à Suíça em Leigh, em território britânico.

Publicidade Continuar a ler

Do nosso enviado especial em Leigh,

Portugal entrou em acção neste sábado 9 de Julho frente à Suíça em Leigh, em território britânico, num jogo a contar para a primeira jornada do Grupo C.

Perante quase 6 mil pessoas, no Estádio Leigh Sports Village, as portuguesas entraram mal no encontro.

Após um minuto e 20 segundos de jogo, a Suíça abriu o marcador com um tento apontado por Coumba Sow, atleta suíço-senegalesa que actua no Paris FC.

As suíças até conseguiram chegar ao segundo golo antes dos 5 minutos de jogo, com um tento marcado pela defesa Rahel Kiwic.

A equipa helvética vencia por 0-2 sem ter tido muitas oportunidades para chegar a essa vantagem.

Com dois golos de desvantagem, as portuguesas vão conseguir recuperar minuto após minuto a confiança que pareciam ter perdido.

A primeira parte acabou com essa desvantagem de 0-2 para a Selecção Portuguesa que, no entanto, terminou por cima até ao intervalo.

Portugal, reviravolta... quase total

A Selecção das Quinas vai regressar dos balneários com uma outra atitude, mostrando logo nos primeiros segundos que o objectivo era reduzir a vantagem e porque não alcançar um feito histórico, uma reviravolta total.

A reviravolta tem um rosto: Diana Gomes. Aos 59 minutos de jogo, após uma certa confusão na área, a defesa Diana Gomes, que actua no Sporting de Braga, apontou o primeiro golo de Portugal na prova, mas sobretudo o primeiro no encontro.

Apenas seis minutos depois, a ponta-de-lança Jéssica Silva, que joga no SL Benfica, vai empatar o jogo.

Com a mesma rapidez que a Suíça, as portuguesas conseguem chegar ao empate.

Nos 25 minutos que faltam para o fim do jogo, a Selecção das Quinas vai tentar o tudo por tudo e até vai bater uma vez com o esférico no poste da guarda-redes helvética, Gaëlle Thalmann.

Se Portugal esteve perto do terceiro golo, as suíças também conseguiram... bater na trave.

Tudo igual, o empate manteve-se até ao fim num jogo em que a internacional Ana Borges completou 145 internacionalizações com a camisola das Quinas, igualando no topo da classificação a antiga internacional Carla Couto.

Portugal e a Suíça têm um ponto e está tudo em aberto para o apuramento para os quartos-de-final da prova.

No outro encontro do Grupo C, os Países Baixos e a Suécia empataram a uma bola. O tento holandês foi apontado por Jill Roord, enquanto o golo sueco foi da autoria de Jonna Andersson.

Todas as equipas neste agrupamento têm um ponto após a primeira jornada nesta fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol feminino.

Na próxima jornada, a 13 de Julho, a Suécia defronta a Suíça enquanto Portugal mede forças com os Países Baixos.

A Selecção Portuguesa de Futebol Feminino. © AFP - OLI SCARFF

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro