Futebol Feminino: Portugal e Suíça abrem Grupo C no Euro 2022

Portugal entra em acção neste sábado 9 frente à Suíça em Leigh, em território britânico, num jogo a contar para o Grupo C.

Do nosso enviado especial em Leigh,

A Selecção Portuguesa participa pela segunda vez no Campeonato da Europa de futebol feminino, após a presença no Euro de 2017.

As portuguesas entram em campo na cidade de Leigh, perto de Manchester, em território britânico, onde vão defrontar a Suíça.

O estádio de 12 mil lugares, o Leigh Sports Village, vai receber o primeiro encontro do Grupo C que vai opor Portugal, que ocupa o 30° no ranking mundial, à Suíça, que está actualmente na 20ª posição no ranking da FIFA.

Para além do ranking, as suíças têm vantagem no confronto directo. A selecção suíça venceu cinco vezes Portugal, sendo que a última vez foi a 4 de Março de 2019 por 3-1 no Algarve em território luso.

Quanto às portuguesas têm três triunfos, sendo que o derradeiro foi a 12 de Fevereiro de 2015 por 1-0 num jogo amigável que decorreu em território luso.

De notar que nos nove confrontos, houve também um empate a uma bola a 3 de Abril de 1983 num jogo a contar para o apuramento para o Campeonato da Europa de 1984, competição para a qual nenhum das duas selecções conseguiu carimbar o passaporte.

Pela primeira vez estas duas selecções vão defrontar-se num Campeonato da Europa.

