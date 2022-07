Sri Lanka

Presidente do Sri Lanka forçado a abandonar residência oficial tomada por manifestantes

O Presidente Gotabaya Rajapaksa foi forçado a abandonar a sua residência oficial que foi tomada pelos manifestantes. REUTERS - DINUKA LIYANAWATTE

Texto por: RFI 1 min

O Presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, abandonou hoje o Palácio presidencial em Colombo, capital do país, após a residência oficial ser invadida por centenas de pessoas no seguimento de manifestações devido à crise económica que está a causar escassez de combustíveis, electricidade e alimentos.