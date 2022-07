Ataque russo a prédio residencial mata 15 pessoas em Tchassiv Iar

Ucrânia

A Rússia continua a tentar conquista a província de Donetsk, tendo atacado esta noite a pequena cidade de Tchassiv Iar. Um míssil atingiu um prédio residencial e causou pelo menos 15 mortos, havendo ainda 24 desaparecidos, entre eles uma criança.

Após ter tomado Lougansk, a Rússia quer agora o controlo de Donetsk, voltando a fatigar a região com ataques aéreos. Esta noite, um míssil rusos atingiu um prédio residencial na cidade de Tchassiv Iar, que tem cerca de 12 mil habitantes. Este ataque matou 15 pessoas, havendo ainda 24 pessoas desaparecidas. As equipas de resgate conseguiram salvar dos escombros pelo menos quatro crianças.

Só na região de Donetsk, os ataques russos já fizeram pelo menos 591 mortos e 1.548 feridos desde o início da invasão a 24 de Fevereiro, segundo as autoridades ucranianas. Moscovo anunciou na sexta-feira que estava a preparar novas acções tácticas nesta região.

Para o Presidente Volodymyr Zelensky estes ataques a alvos civis são "deliberados, intencionais", referindo que os bombardeamentos aéreos russos são param nem pour um dia, pedindo novamente aos seus aliados mais armas "modernas e potentes" para repelir estes ataques. Por outro lado, as incursões no terreno, começam a ser escassas.

As autoridades instaladas pelos russos em Kharkiv anunciaram este fim de semana que a colheita de cerais na região vai começar nesses territórios, com a Ucrânia a acusar Moscovo de roubar as colheitas ucranianas para as revender ilegalmente no mercado internacional, onde os preços estão inflacionados desde o início da guerra.

