Sri Lanka

Presidente do Sri Lanka promete demitir-se até ao final da semana

Gotabhaya Rajapaksa está agora em parte incerta, protegido por militares, depois de a sua residência ter sido invadida por manifestantes no sábado. AFP - ISHARA S. KODIKARA

Texto por: RFI 2 min

Após os manifestantes terem invadido a residência oficial do Presidente e incendiado a residência do primeiro-ministro, o Presidente Gotabaya Rajapaksa disse que se vai demitir esta semana com os Estados Unidos a pedirem que os futuros líderes do país restaurem a estabilidade económica do país e a ordem nas ruas.

Publicidade Continuar a ler A situação continua incerta no Sri Lanka, mesmo após o Presidente Gotabaya Rajapaksa anunciar que se vai demitir até ao final desta semana. O primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, tenta agora abrir o diálogo para um entendimento que permita a criação de um Governo de união nacional ao convocar uma reunião de emergência com os partidos da oposição e propondo mesmo a sua demissão. No entanto, o descontentamento dos manifestantes parece continuar, tendo incendiado na noite de sábado a residência oficial do primeiro-ministro. O líder do governo não estava nessa altura na sua residência e o incêndio não causou feridos. Já o Presidente, retirado da sua residência antes da invasão dos manifestantes, estará agora num barco ao largo do país, guardado por uma unidade militar. Os Estados Unidos pediram hoje aos futuros dirigentes do país que trabalhem rapidamente para estabilizar o Sri Lanka, quer a nível económico, como a nível da ordem e paz social, após vários meses de insurreição popular face ao aumento dos preços. O Sri Lanka, que até aqui tinha um nível de vida invejado por países vizinhos, como a Índia, teve uma queda dramática do turismo devido a um ataque jihadista em 2019, seguindo-se a pandemia que afastou ainda mais a entrada de estrangeiros. Em Abril de 2022, o país não conseguiu pagar os juros da sua dívida externa, que é de mais de 51 mil milhões de dólares. Com a inflação a mais de 50%, os habitantes do Sri Lanka têm dificuldades em abastecer os seus veículos, constantes cortes de electricidade e falta de alimentos. Muitos analistas apontam o dedo destas dificuldades financeiras também à má gestão do país que há mais de 20 anos é liderado pelo clã dos irmãos Rajapaksa, com Gotabaya a ter sucedido ao irmão Mahinda em 2019. NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe toda a actualidade internacional fazendo download da aplicação RFI